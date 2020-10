Rocky Horror Picture Show: Jack Black, Susan Sarandon e altre star cantano Time Warp

Le star di Hollywood si affidano al Rocky Horror Picture Show per invitare gli americani al voto: ecco Jack Black, Susan Sarandon e tanti altri esibirsi in una cover di The Time Warp.

Ad Halloween viene facile pensare al Rocky Horror Picture Show, specie se siamo anche in periodo di elezioni presidenziali... O almeno, così devono aver pensato i Tenacious D quando hanno messo un su un gruppo di star per invitare gli americani a votare con una cover dell'iconico brano The Time Warp.

Jack Black, Susan Sarandon (la Janet del film di Sharman), Jamie Lee Curtis, Michael Peña, Phoebe Bridgers, John Waters, Eric Andre, Sarah Silverman, George Takei, Reggie Watts, Karen O e persino due ex-candidati democratici - la Senatrice Elizabeth Warren e l'ex-sindaco di South Bend Pete Buttigieg - sono stati alcuni dei volti noti che hanno partecipato (virtualmente) all'iniziativa.

In principio, i Tenacious D avevano intenzione di girare l'America con un tour chiamato "The Purple Nurple Tour - Twisting Hard To The Left!" per spronare i cittadini al voto - non facendo certo segreto delle loro preferenze politiche, come d'altronde dimostrano anche titolo del tour e, ovviamente, la celebre frase del brano scelto per l'occasione ("It's just a jump to the left!") -, ma la prolungata emergenza sanitaria ha fatto che si che si trovassero altre strade per portare a termine la "missione".

Ma nelle scorse settimane sono stati davvero tanti gli appelli da parte dei membri del mondo dello spettacolo che urgevano gli americani a presentarsi alle urne, e quello di Black e soci è solo tra i più recenti. L'Election Day 2020 è fissato per il 3 novembre, e vedrà il candidato democratico ed ex Vice-Presidente Joe Biden andare testa a testa contro il candidato repubblicano e attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chi sarà il prossimo residente della Casa Bianca?