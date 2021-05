RocknRolla: Gerard Butler, Thandiwe Newton e la scena di sesso... col mal di gola

Un mese prima che RockNRolla arrivasse nei cinema statunitensi, i media riferirono che Thandiwe Newton si era rifiutata di baciare Gerard Butler durante le riprese della pellicola. Secondo Hollywood.com la Newton aveva perfino costretto il regista Guy Ritchie a simulare le scene intime tra lei e Butler attraverso la computer grafica perché quest'ultimo soffriva di un brutto mal di gola.

Thandie Newton in una scena del film RocknRolla

Apparentemente la Newton aveva così tanta paura di contrarre qualunque cosa stesse affliggendo l'attore di 300 che decise di rifiutarsi di avvicinare qualunque parte del suo corpo alle sue labbra, specialmente la bocca. "Gerry stava davvero molto male, non l'avrei mai baciato in quelle condizioni quindi Guy ha dovuto improvvisare", ha confermato in seguito l'attrice.

"Non so come Guy abbia affrontato un problema di questo genere ma quello che so è che, alla fine, quella sequenza si è rivelata essere una delle più straordinarie dell'intero film." Ha concluso Thandiwe. Sul set della pellicola, mentre la Newton cercava di stare lontana da Butler, un'icona dell'industria musicale, d'altro canto, ha tentato di guarire l'attore scozzese; quest'artista non era altri che la Regina del Pop: Madonna.

Gerard Butler in una scena di RocknRolla

"Sul set di RocknRolla ho ricevuto un'iniezione di vitamine dall'allora moglie di Ritchie, Madonna. Ero malato, e lei è stata la mia infermiera fondamentalmente", ha dichiarato in seguito Gerard Butler. "Guy me l'ha presentata e lei mi ha detto: 'Sei tu quello malato? Tirati giù i pantaloni'. E io sono rimasto lì con il mio piccolo sedere scoperto mentre mi faceva una puntura sulla natica!" Ha concluso Butler aggiungendo anche che qualunque cosa gli abbia dato Madonna "non ha funzionato affatto".