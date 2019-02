Rocketman è il film biografico dedicato alla vita di Elton John e il ruolo dell'icona della musica è stato interpretato dall'attore Taron Egerton che, durante l'Aids Foundation Academy Awards Viewing Party, si è esibito accompagnato proprio dalla star della musica al piano, dimostrando le sue doti vocali.

Il brano scelto per la performance è Tiny Dancer e il duetto ha permesso di apprezzare, in anticipo rispetto all'uscita nelle sale del cinema, il lavoro compiuto dal giovane attore per interpretare nel migliore dei modi Elton sul grande schermo.

Taron Egerton, a differenza del suo collega Rami Malek, ha infatti cantato i brani presenti in Rocketman e, dopo il forse inaspettato successo di Bohemian Rhapsody e l'Oscar assegnato all'interprete di Freddie Mercury, c'è già chi parla di una probabile corsa verso i premi cinematografici più prestigiosi anche per lui.

Ecco il video del duetto applaudito durante il party organizzato in occasione degli Oscar:

Rocketman racconterà la vita di Elton John fin dall'infanzia, in cui si distingue come prodigio della musica fino a entrare nella prestigiosa Royal Academy of Music, seguendone poi l'ascesa come superstar e la partnership con il musicista e compositore Bernie Taupin (Jamie Bell). Nel cast anche Richard Madden che interpreterà lo storico manager e amante di Elton John, John Reid, mentre Bryce Dallas Howard sarà la madre del cantante.

Alla regia del film c'è Dexter Fletcher, che ha utilizzato la sceneggiatura firmata da Lee Hall. I produttori sono Elton John stesso, David Furnish e il regista Matthew Vaughn.