Rocketman, su Netflix in streaming da oggi

Rocketman è il film biografico dedicato alla vita di Elton John, che arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 2 gennaio 2021: protagonista e mattatore assoluto Taron Egerton!

Rocketman raccontera, appunto, la vita di Elton John (Taron Egerton) fin dall'infanzia, in cui si distingue come prodigio della musica fino a entrare nella prestigiosa Royal Academy of Music, seguendone poi l'ascesa come superstar e la partnership con il musicista e compositore Bernie Taupin (Jamie Bell). Nel cast anche Richard Madden che interpreta lo storico manager e amante di Elton John, John Reid, mentre Bryce Dallas Howard è la madre del cantante.

Rocketman: Taron Egerton insieme a Jamie Bell durante una scena

Alla regia del film c'è Dexter Fletcher, che ha utilizzato la sceneggiatura firmata da Lee Hall. Per Rocketman Taron Egerton ha eseguito personalmente le canzoni di Elton John imparando non solo a cantare professionalmente, ma anche a reinterpretare i brani per evitare la pura imitazione. Agli Oscar 2020 il film è tornato a casa con un premio per la Migliore Canzone Originale ("I'm gonna love me again"), mentre Taron è stato nominato ai Golden Globe come Miglior Attore Protagonista in una Comedy/Musical.