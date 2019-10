Rocketman, in DVD e Blu-ray, in esclusiva una featurette dagli extra del film

Rocketman esce in DVD e Blu-Ray il 2 ottobre, in esclusiva una featurette tratta dagli extra del film su Elton John.

Rocketman, il biopic su Elton John del quale vi presentiamo una featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo, esce dal 2 ottobre in edizione Dvd, Blu-ray e Blu-ray Steelbook grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il biopic musicale dedicato alla vita di Elton John prende il via quando l'artista, ad appena 11 anni, vince una borsa di studio alla Royal Academy of Music e descrive la sua infanzia per poi passare alla giovinezza ribelle, al travestitismo e al look eccentrico, all'età adulta e ai numerosi successi in campo musicale.

Rocketman diretto dal regista Dexter Fletcher vede Taron Egerton vestire i panni della rockstar Elton John. Gli altri protagonisti sono Bryce Dallas Howard che interpreta la madre di Elton Sheila Eileen, Jamie Bell che veste i panni dello scrittore di testi e grande amico di Elton Bernie Taupin e Richard Madden in quelli di John Reid, il primo manager della rockstar. Arricchiscono il cast Gemma Jones, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Stephen Graham, Harriet Walter, Tate Donovan, Charlie Rowe, Tom Bennett, Luke Rutherford, Alison Ball e Solomon Mousley.

Il formato Blu-ray racchiude al suo interno esclusivi contenuti speciali con oltre 75 minuti di imperdibili extra, tra cui quattro numeri musicali introdotti dal regista Dexter Fletcher, che danno mostra dell'eccezionale talento e delle abilità di canto e ballo di Taron Egerton e di tutto il cast.

Questa edizione include momenti imperdibili ancora inediti con 10 nuove scene eliminate ed estese mai viste, sempre introdotte da Dexter Fletcher; 13 tracce musicali in versione karaoke; materiale del dietro le quinte ed interviste con Elton John in persona, il cast e la troupe; riprese intime provenienti dagli studi di registrazione; ed inoltre un jukebox targato Rocketman che permette di saltare direttamente alle canzoni.

Come se non bastasse, in edizione limitata esclusiva presso Feltrinelli sarà disponibile anche un'edizione speciale che include un esclusivo booklet da collezione contenente un messaggio speciale da parte di Elton John in persona per i fan di Rocketman.

Rocketman, che ha visto Elton John dare il suo contribuito come produttore esecutivo, uscirà il 2 ottobre in edizione Dvd, Blu-ray e Blu-ray Steelbook grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia. La video featurette che vi proponiamo in esclusiva, in lingua originale sottotitolata in italiano, si concentra sul regista Dexter Fletcher e sulla visione che l'ha accompagnato nella creazione del film.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD E BLU-RAY:

Sarà un'avventura incredibile: la visione creativa

La musica reinterpretata: le sessioni in studio

I testi delle canzoni di Rocketman: canta con la versione karaoke (solo in inglese)

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEL FORMATO BLU-RAY:

Numeri musicali estesi

10 scene eliminate ed estese

Diventare Elton John: la trasformazione di Taron

Straordinariamente esagerato: le scenografie e i costumi

E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Musical

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 4 minuti ca.

Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.39:1) Letterbox

Audio: Inglese Dolby Atmos/Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Turco Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Norvegese, Spagnolo, Svedese, Turco

Contenuti Speciali:

Sarà un'avventura incredibile La musica reinterpretata

I testi delle canzoni di Rocketman versione karaoke

Numeri musicali estesi

10 scene eliminate ed estese Diventare Elton John

E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Musical

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 56 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 2.35:1 Letterbox

Audio: Italiano, Inglese, Descrizione Audio Inglese, Francese Dolby audio Surround Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Svedese

Contenuti Speciali:

Sarà un'avventura incredibile

La musica reinterpretata

I testi delle canzoni di Rocketman versione karaoke: Italiano, Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Norvegese, Spagnolo, Svedese, Turco