Rocco Schiavone, le prime quattro stagioni in streaming su Rai Play

Le prime quattro stagioni della serie Rocco Schiavone (una coproduzione Rai Fiction-Cross Productions-Beta Film) con protagonista Marco Giallini sono disponibili su RaiPlay in streaming.

E su Rai 2 dal 29 marzo arriverà Rocco Schiavone 5, con anteprima del primo episodio sulla piattaforma della Rai il 27 marzo. Rocco Schiavone è un personaggio letterario, protagonista dei romanzi polizieschi scritti da Antonio Manzini. Vicequestore di Aosta dove è stato trasferito per motivi disciplinari, è un uomo con un senso etico tutto personale, che raramente coincide con quello che un poliziotto dovrebbe avere. È sboccato, brusco e le sue azioni spesso esondano i margini della legalità. Un uomo con un passato oscuro, con molti scheletri nell'armadio.

Rocco Schiavone 3: Marco Giallini in una scena

C'è solo una persona al mondo che riesce a penetrare la scorza dura che Rocco si è costruito intorno: Marina sua moglie. O meglio la donna che era sua moglie. Che lo è stata fino al 7 luglio del 2007, giorno terribile nella vita del poliziotto, nel quale la sua esistenza ha cambiato rotta, si è incrinata per sempre. Ma Marina continua a vivere nella sua mente. Lui la vede viva e più bella che mai accanto a sé tutte le sere quando torna a casa. E la presenza della donna è l'unica cosa che gli rende sopportabile la vita ad Aosta, l'unica cosa che riesce, in qualche modo, a colmare la nostalgia per Roma, per gli amici di sempre, per la sua vecchia vita.