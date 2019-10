Rocco Schiavone 3, terza puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Rocco Schiavone 3 torna stasera su Rai2 con la terza puntata della nuova stagione dal titolo Après le boule passe. Sempre amatissimo dal suo fedele pubblico, il vicequestore burbero dal cuore tenero più famoso del piccolo schermo, che ha il volto di Marco Giallini, deve cercare di recuperare terreno in fatto di ascolti, frenati, una settimana fa, da Il diritto di contare su Rai1 e da Amici Celebrities di Canale 5.

Le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, alle 21.20: il cadavere di Romano Favre viene ritrovato dal suo vicino di casa Arturo Michelini, l'uomo è stato ucciso con una pugnalata al fegato e una alla gola. Rocco (Marco Giallini) si reca sul luogo del delitto: il cellulare della vittima non è stato ritrovato, la portafinestra che dà sul giardino rivela evidenti segni di scasso, la Gambino (Lorenza Indovina) consegna a Rocco un misterioso scontrino sul quale Favre aveva scritto delle lettere, A B C, e che reca sul retro una scritta indecifrabile. Ma per Rocco l'indizio più sibillino è la fiche del casinò di Sanremo che il cadavere stringe nel pugno, un oggetto messo lì forse per indicargli la direzione nella quale indagare.