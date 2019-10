Rocco Papaleo racconta: “Ho sentito una presenza sul set”

Rocco Papaleo ha raccontare la sua esperienza con una presenza soprannaturale sul set della fiction su Padre Pio e lo ha fatto durante l'apparizione nel programma Vieni da Me condotto da Caterina Balivo.

Rocco Papaleo nel corso dell'intervista a Caterina Balivo, conduttrice del programma Vieni da me, ha raccontato di aver partecipato a numerose fiction nella sua carriera televisiva ma ha voluto ricordare in particolare quella del 2000, Padre Pio - Tra cielo e terra diretta da Giulio Base. L'attore lucano ha detto di non essere credente, ma ha voluto condividere con gli spettatori un'esperienza di natura mistica che gli capitò sul set "sono ateo, ma in quell'occasione sul set successe qualcosa di strano. In una delle mie scene più importanti, al momento del ciak ho sentito una presenza dietro di me che sembrava spingermi. Non so cosa fosse, ma sicuramente è stata una delle migliori scene che ho girato..."

Rocco Papaleo a Venezia 2006 per presentare Non prendere impegni stasera

Caterina Balivo è stata presa alla sprovvista dalla dichiarazione di Rocco Papaleo, e dopo un attimo di esitazione gli ha chiesto se avesse cambiato idea sulla fede, ma lui ha ribadito "no, ma non vorrei approfondire un argomento così pesante all'ora di pranzo..." L'intervista all'attore ha toccato anche momenti intimi che hanno commosso la conduttrice, Papaleo ha raccontato la sua lenta elaborazione del lutto che l'ha colpito con la morte della madre e di come non riesca ancora ad entrare nella sua vecchia casa dove gli sembra di sentire ancora la sua presenza. La scomparsa della mamma "è stata una dolce mancanza - ha affermato l'artista - visto che il suo ricordo è ancora molto vivo".

Rocco Papaleo tornerà sul grande schermo il prossimo dicembre, l'attore infatti veste i panni del Gatto nel film Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni che sarà Geppetto.