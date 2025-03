Propaganda Live stasera su La7: ospiti e anticipazioni di venerdì 28 marzo

Diego Bianchi torna puntuale in prima serata su La7 con una nuova puntata di Propaganda Live, lo show che mescola attualità, satira e musica in un format ormai iconico del venerdì sera televisivo. Anche questo 28 marzo promette sorprese e ospiti di rilievo, tra volti noti dello spettacolo, ironia tagliente e approfondimenti che ci mostrano cosa accade nel mondo.

Rocco Papaleo e Joan Thiele ospiti a Propaganda Live

Rocco Papaleo

Tra i protagonisti della puntata ci sarà l'attore Rocco Papaleo, che presenterà il nuovo film dei Manetti Bros, US Palmese, uscito nelle sale italiane il 20 marzo. Rocco Papaleo, nel film, è Don Vincenzo: un agricoltore in pensione dall'ingegno fuori dal comune che guida l'incredibile impresa di una squadra di calcio calabrese, pronta a tutto pur di salvarsi.

Per lo spazio musicale, invece, a Propaganda Live approda Joan Thiele, cantautrice raffinata e tra le rivelazioni del Festival di Sanremo 2025 con il brano Eco. Nonostante il 20° posto in classifica la sua esibizione ha conquistato per raffinatezza e personalità, confermandola tra le artiste più interessanti del panorama musicale attuale.

Satira e stand up comedy sul palco

Non mancheranno le presenze fisse del programma: Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli offriranno come sempre la loro lettura dei fatti della settimana. Attesissimo il ritorno live di Valerio Aprea con uno dei suoi monologhi graffianti, mentre Andrea Pennacchi regalerà al pubblico uno dei suoi intensi interventi teatrali. In studio anche la stand-up comedian Benedetta Orlando.

La Social Top Ten e il reportage internazionale con Francesca Mannocchi

Come ogni venerdì, spazio alla Social Top Ten: il meglio (e il peggio) dai social commentato con ironia, tra meme, tweet e follie digitali. Makkox, con la sua striscia illustrata, chiuderà la puntata come di consueto. Da non perdere, soprattutto, è il reportage a firma di Francesca Mannocchi, dedicato all'Ucraina e ai territori occupati: indispensabile per conoscere gli scenari e le vicende internazionali.

Propaganda Live va in onda alle 21.15 su La7 e si conferma, anche questa sera, uno degli appuntamenti più vivaci e stimolanti del panorama televisivo. Un mix irresistibile di ironia, satira tagliente e sguardi acuti sull'attualità.