Robots: il trailer ufficiale della commedia con Shailene Woodley e Jack Whitehall (VIDEO)

La Company Films ha appena diffuso il trailer ufficiale di Robots, la nuova ed apparentemente esilarante commedia in cui Shailene Woodley e Jack Whitehall si ritrovano costretti a collaborare e ad unire le loro forze al fine di impedire ai loro sosia robot di rubare le loro vite.

Nel breve filmato la Woodley recita nei panni di Elaine, una "cercatrice d'oro" che cerca disperatamente di non avere un "vero lavoro" in un mondo futuristico in cui le persone hanno dei "sosia robot" che svolgono le loro faccende quotidiane. Elaine manda il suo robot ad un appuntamento con Charles (Whitehall), un "donnaiolo" il cui robot finisce per innamorarsi di quello della ragazza. I cloni meccanici decidono quindi di scappare per vivere la loro vita lontani dai rispettivi "padroni".

Whitehall ha recentemente preso in giro il film su Instagram, dicendo che si tratta di una "commedia leggermente oltraggiosa". Ha aggiunto: "Non è certamente una commedia romantica convenzionale ma io e Shailene ci siamo divertiti così tanto a realizzare questo film, sono davvero entusiasta che venga rilasciato".

Robots è scritto e diretto da Casper Christensen e Anthony Hines ed è basato sul romanzo di Robert Sheckley del 1978 intitolato "The Robot Who Looked Like Me". Nel 2021, Hines ha parlato del progetto durante un'intervista di Deadline: "In un momento in cui le commedie sono necessarie più che mai, non potrei essere più felice che avere Shailene e Jack che si uniscono per interpretare i protagonisti di questo film".