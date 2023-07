Robots, la recensione: su Prime Video una commedia sci-fi poco riuscita

Nell'anno 2032 la robotica ha fatto passi da gigante e ormai da tempo sono stati creati dei robot in grado di svolgere i lavori comuni, al punto che non è più necessario "importare" manovali messicani, con il confine che è stato sigillato da un muro che impedisce l'immigrazione - legale o illegale che sia - negli Stati Uniti.

Robots: una foto del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Robots, mentre gran parte degli androidi hanno fattezze che dimostrano comunque le loro origini, vi sono anche dei modelli avveniristici, messi fuori commercio pena una pesante condanna, in grado di fungere da una sorta di doppione del proprietario. Questo è il caso di Elaine e Charles, che a loro disposizione hanno rispettivamente E2 e C2, le loro controparti elettroniche perfettamente identiche da essere indistinguibili da un occhio esterno. Al punto che usano il loro doppelgänger per andare a lavorare o fare altre mansioni faticose, mentre loro se la spassano alla grande. La situazione prende però una piega imprevista quando E2 e C2 si innamorano e decidono di fuggire insieme verso il Messico...

Una trasposizione sbagliata

Robots: una scena del film

Il breve prologo che ci introduce a questo mondo futuro, parzialmente distopico, dove il lavoro umano è sostituito dai robot è forse l'elemento più riuscito e centrato di un film che poi si perde ben presto in quisquiglie e stupidità assortite, dilapidando le potenzialità che erano insite nel racconto alla base. Perché Robots è infatti l'adattamento di Il robot che sembrava me, storia pubblicata nel 1978 da Robert Sheckley. Sheckley è stato uno dei massimi scrittori di fantascienza americana - tra le sue opere ricordiamo tra gli altri Anonima aldilà, divenuto poi film con Freejack - In fuga nel futuro (1992) nonché l'omonimo racconto dal quale Elio Petri ha tratto il fenomenale La decima vittima (1965) - famoso particolarmente per quel tocco satirico e paradossale con il quale sfruttava il genere per parlare del contemporaneo. Siamo certi quindi che l'autore, scomparso nel 2005, difficilmente avrebbe apprezzato il tono fin troppo superficiale di quest'infelice adattamento, recentemente sbarcato nel catalogo di Prime Video come produzione originale.

Arrival e Interstellar: 5 punti di contatto nel cuore della fantascienza

Tutto in superficie

Robots: una scena del film

Ci troviamo infatti di fronte a una commedia dai toni leggeri e farseschi, ricolma di battute improbabili quando non volgari, dove è il sesso a giocare un ruolo fondamentale per tratteggiare i rapporti tra i vari personaggi. Sembra di assistere ad un'involontaria parodia di un ipotetico episodio di Black Mirror, senza però l'arguzia in fase di scrittura per dar vita a situazioni effettivamente esilaranti: anzi a dominare è una stancante monotonia di fondo, nel riciclare battute e gag sempre indirizzate sul medesimo versante. D'altronde l'opera che funge da ispirazione è relativamente breve, poco più di una decina di pagine, e si concludeva in maniera ben più incisiva, senza tirarla inutilmente per le lunghe e con un significato metaforico che qui viene fin troppo semplificato in una morale annacquata sull'importanza del vero amore e sulla presunta intelligenza sviluppata dalle macchine.

Ritorno al futuro

Robots: una scena del film

Un divertimento che non colpisce mai nel segno, con soltanto un paio di passaggi che strappano timide risate qua e là, ma che si perdono nell'inconsistenza generale. Allo stesso modo le emozioni sono altrettanto grandi assenti, non giustificate: non vi è un vero e proprio scavo dei personaggi, umani o robotici che siano, e l'ora e mezzo di visione si trascina su situazioni forzate che mettono costantemente in contrasto Elaine e Charles coi loro doppi, con qualche figura secondaria qua e là ancor più anonima quando non fastidiosa. Dispiace soprattutto per i due protagonisti, alle prese con alter-ego difficili da gestire nonostante la duplice essenza. Jack Whitehall, conosciuto soprattutto per Bad Education, appare qui più spaesato del previsto mentre la bella e simpatica Shailene Woodley è totalmente sprecata in un ruolo - addirittura triplice a un certo punto - figlio di un'ispirazione comica trita e ritrita, specchio di certe frivolezze contemporanee.