Shailene Woodley e Jack Whitehall star della commedia Robots

Shailene Woodley e Jack Whitehall saranno i protagonisti della commedia Robots, scritta da Anthony Hines che ha già collaborato alla sceneggiatura di Borat.

Il filmmaker sarà inoltre impegnato alla regia del progetto, ispirato a una storia scritta da Robert Sheckley, in collaborazione con Casper Christensen (Klown).

The Divergent Series: Allegiant, Shailene Woodley in una scena del film

Al centro della trama di Robots ci sarà un donnaiolo e una cacciatrice di dote che imparano l'umanità quando devono unire le forze e andare alla ricerca della versione robot di loro stessi che si sono innamorati e sono fuggiti insieme.

Nel team della produzione ci saranno Cassian Elwes e Stephen Hamel di Company Films, che ha sviluppato il lungometraggio le cui riprese inizieranno ad agosto in New Mexico.

Hines ha dichiarato: "In un periodo durante il quale abbiamo bisogno più che mai delle commedie, non potrei essere più felice nell'avere Shailene Woodley e Jack Whitehall con il ruolo dei protagonisti di questo film".

Shailene Woodley sarà prossimamente la star, accanto a Felicity Jones, del film L'ultima lettera d'amore. La storia segue Ellie (Felicity Jones), una giovane giornalista che vive a Londra e scopre una serie di lettere in cui si racconta una storia d'amore romantica, ma destinata a un finale infelice, quella tra Jennifer Stirling (Shailene Woodley) e Anthony O'Hare (Callum Turner). Ellie viene attirata dalla storia e vuole scoprire le identità degli amanti e se la relazione ha avuto un lieto fine.