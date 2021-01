Robin Williams: la moglie racconta l'incontro col futuro marito e la battuta "mimetica"

Robin Williams è al centro del documentario Robin's Wish e, in occasione della sua campagna promozionale, sua moglie ha raccontato l'incontro con il futuro marito.

Robin Williams è uno degli attori che hanno maggiormente segnato l'immaginario cinematografico statunitense di fine anni Novanta. In più, l'attore ha avuto il dono di lasciare un segno nel cuore degli spettatori. In occasione della campagna promozionale di Robin's Wish, sua moglie Susan Schneider Williams ha raccontato il primo incontro con il futuro marito.

Robin Williams con la sua statuetta

Discutendo relativamente alla figura di Robin Williams e al suo suicidio del 2014, Susan Schneider Williams ha raccontato a The Guardian com'è andato il loro primo incontro. Nell'ultimo periodo, la moglie di Robin Williams si sta occupando della campagna promozionale di Robin's Wish, documentario sul celebre attore. Come riportato da Independent, la donna ha affermato: "Ho incontrato Robin all'Apple store locale nel 2007. Sono entrata nel negozio e ho immediatamente riconosciuto quell'uomo come Robin Williams. Quando stavo per uscire, l'ho guardato nuovamente e ho notato che mi stava fissando e stava sorridendo. A quel punto, ho deciso di farmi coraggio e salutarlo".

La moglie ha raccontato inoltre che Williams quel giorno indossava qualcosa a stampa mimetica e questo diede vita ad uno scambio di battute: "Gli chiesi se quel camouflage funzionasse e lui mi rispose: "Non molto, infatti mi hai trovato."

Quattro anni dopo, Robin Williams e Susan Schneider hanno deciso di sposarsi e di andare a vivere a Marin County, insieme ai due giovani figli della donna. Per Williams si è trattato del terzo matrimonio, per la Schneider, invece, del secondo. In occasione della medesima intervista, Susan Schneider Williams si è detta infuriata per il modo in cui la stampa ha venduto il suicidio di suo marito. Il documentario Robin's Wish analizza il problema della demenza e racconta gli ultimi giorni di vita di Robin Williams.