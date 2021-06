Robin Williams, suo figlio Zak mostra la foto della nipotina: "Siamo felicissimi"

Il figlio di Robin Williams ha annunciato la nascita della nipotina dell'attore, Zola June Williams, seconda figlia che Zak Williams ha avuto da Olivia June, dopo Mickey.

Zak Williams ha comunicato la notizia con una foto sul suo profilo Instagram e ha dichiarato: "Vi presentiamo il nuovo membro della nostra famiglia, Zola June Williams! Da quando è arrivata con noi, si sta trovando molto bene con suo fratello Mickey. Io e Olivia June siamo al settimo cielo e siamo felicissimi di presentare Zola al mondo!". Il figlio di Robin Williams e Olivia June sono sposati dal 2020, hanno un altro figlio di 2 anni e sono i co-fondatori di PYM, un brand di supporto per la salute mentale.

Le fotografie condivise da Zak Williams mostrano la neonata Zola June Williams da sola e in compagnia del fratellino, contentissimo di averla tra le braccia. L'ultima foto, infine, mostra la bambina in compagnia di tutta la famiglia. In occasione di una storia condivisa su Instagram, Olivia June ha rivelato che la neonata è venuta al mondo a fine maggio.

La moglie del figlio di Robin Williams ha condiviso su Instagram una foto in compagnia della famiglia e ha scritto: "Wow, è incredibile pensare che sono già trascorse due settimane dalla nascita di nostra figlia. Mickey è il miglior fratello maggiore immaginabile e io e Zak siamo davvero felicissimi di crescere insieme a questi due bambini!".

Come riportato dal Daily Mail, in occasione della scorsa Festa della Mamma, Olivia June ne ha approfittato per ringraziare sua madre e sua nonna. La moglie del figlio di Robin Williams ha condiviso su Instagram una fotografia insieme ai suoi parenti e ha scritto: "Sono così felice per aver avuto la possibilità di festeggiare il compleanno di mia nonna in occasione della Festa della Mamma e in compagnia di mia madre e della figlia che attendo! Mia figlia sarà intelligente e ambiziosa come tutte le donne che mi hanno preceduto in famiglia!".

Durante la stessa giornata, anche Zak Williams ha celebrato la futura neo-mamma con un post su Instagram e ha scritto: "Buona festa della mamma alla migliore mamma che un ragazzino possa desiderare!".

La coppia ha annunciato di attendere Zola June Williams lo scorso 26 dicembre grazie al ritratto natalizio condiviso su Instagram. Olivia June ha annunciato: "Bene, abbiamo provato a dare vita a un bel ritratto natalizio... Ma è il 2020! In compenso, possiamo rivelare di essere in attesa di un nuovo figlio! La nostra famiglia, quindi, si allargherà a sei persone (contando anche i nostri due amici pelosi)!".

Come suo padre Robin Williams, anche Zak Williams ha avuto problemi di droga e alcoolismo ma, dopo essere diventato padre, ha rivelato di aver interrotto le sue dipendenze e di aver posto fine al problema "generazionale" che lo tormentava.