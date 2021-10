Robin Williams, sua figlia commenta il video dell'imitazione di Jamie Costa: "Basta, per favore"

Zelda Williams, la figlia del compianto Robin Williams, ha visto il video dell'imitazione di Jamie Costa in cui l'attore interpreta suo padre e ha chiesto ai fan di "smetterla di inviarle il filmato". Nel video Costa ritrae Robin nell'era Mork & Mindy, in particolare il 5 marzo 1982, ovvero il giorno in cui ha appreso che il suo amico e collega John Belushi era morto per overdose.

Jamie ha pubblicato la clip di cinque minuti sul proprio canale YouTube, intitolandola "ROBIN filmato di prova", totalizzando in poco tempo 3,3 milioni di visualizzazioni. Di conseguenza, i fan hanno chiesto di realizzare un film biografico su Williams con protagonista lo sconosciuto Costa, la cui interpretazione ha fatto venire la pelle d'oca a molti utenti.

Zelda dopo aver visionato il video, ha chiesto alle persone di smettere di inviarle il video in cui l'attore interpreta suo padre: "Ragazzi, ve lo sto chiedendo soltanto perché se non lo faccio questa storia non avrà fine. Per favore, smettetela di inviarmi il filmato. L'ho visto."

Robin Williams, l'imitazione dell'attore Jamie Costa sbalordisce i fan (VIDEO)

L'unica figlia della leggenda della commedia, che a sua volta lavora come attrice, ha continuato dicendo: "Jamie è super talentoso, non sto dicendo niente di negativo sul suo conto, ma mi avete inviato infinite volte un'imitazione del mio defunto papà in uno dei giorni più tristi della sua vita, non è carino."

La morte di John colpì molto profondamente Robin Williams: il comico decise di ripulirsi e rimase sobrio per molti anni. A questo proposito la star de L'attimo fuggente dichiarò: "John era una bestia, poteva fare qualsiasi cosa, e se n'è andato. Questo mi ha spinto a smettere di drogarmi. La tragedia di Belushi è stata spaventosa. La sua morte ha spaventato un intero gruppo di persone a Hollywood. Ha causato un grande esodo dal mondo della droga".