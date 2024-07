Robin Williams, il commovente messaggio del figlio Zachary per il compleanno: "Ti amerò per sempre"

Zachary Williams, figlio primogenito del compianto Robin Williams, ha dedicato un toccante messaggio al padre nel giorno in cui la star avrebbe tagliato il traguardo dei 73 anni. Un messaggio che ha emozionato i suoi follower e i fan di Williams.

Il prossimo 11 agosto saranno trascorsi dieci anni dalla tragica scomparsa di Robin Williams, ricordato e amato da tutti gli appassionati di cinema anche a distanza di parecchio tempo dalla sua prematura scomparsa nella sua abitazione di Paradise Cay, in California.

Il ricordo

"Papà, nel giorno del tuo 73° compleanno, ti ricordo per tutta la speranza e la gioia che hai portato nel mondo. Non passa una settimana senza che qualcuno mi ricordi come li hai aiutati a superare un momento difficile o un periodo buio. Sono così grato di essere tuo figlio. Ti amerò per sempre" ha scritto Zachary Williams.

Il testo era accompagnato da una foto in bianco e nero di Robin Williams che sorride alla telecamera, seduto sul pavimento e appoggiato ad un divano. Nel corso della sua carriera, Williams ha affrontato diversi problemi di abuso di sostanze e grave depressione. Poco prima della sua morte, gli venne diagnosticato il morbo di Parkinson. I primi sintomi risalivano al 2013.

Williams e la sua prima moglie, Valerie Velardi, accolsero il loro primo figlio Zak nel 1983, seguito da Zelda e un fratello, Cody, nati dal secondo matrimonio del padre con Marsha Garces. Impegnato nel sostenere, con il suo lavoro, la salute mentale delle persone, Zak ha raccontato di essersi sentito traumatizzato, estremamente isolato e distrutto dalla scioccante morte del padre.

In seguito alla morte di Robin Williams, furono riscontrati i sintomi della demenza da corpi di Lewy. L'ultima apparizione sullo schermo di Robin Williams è in Notte al museo - Il segreto del faraone, che uscì nelle sale postumo.