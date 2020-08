Roberto Bolle e Daniel Lee fotografati su uno yacht nelle acque di Amalfi

Roberto Bolle e Daniel Lee sono stati fotografati insieme durante una romantica crociera nelle acque della costa amalfitana, dopo le immagini, risalenti a circa un mese e mezzo fa, che li vedevano particolarmente affiatati a Venezia. Le effusioni tra Roberto ed il direttore creativo di Bottega Veneta sono un'esclusiva del settimanale Chi.

Roberto Bolle e Daniel Lee erano stati fotografati tempo fa a Venezia mentre giravano a bordo di un motoscafo sulla laguna. Oggi l'etoile e lo stilista sono in Campania, il giornale che li ha fotografati riferisce che circa una settimana fa i due sono partiti per Napoli per passare alcuni giorni in una villa con splendida vista sul mare per poi unirsi ad un gruppo di amici su uno yacht.

Secondo il settimanale Roberto e Daniel, dopo aver lasciato la villa, hanno raggiunto lo yacht a bordo di un gommone. Le foto mostrano Roberto Bollee e Daniel Lee in teneri atteggiamenti sull'imbarcazione che rimarrà nelle acque del golfo di Napoli per una minicrociera di tre giorni tra Capri, la baia di Nerano, Positano e Li Galli. In serata il ballerino piemontese e lo stilista inglese sono stati visti passeggiare per Capri, dove hanno tenuto un atteggiamento più discreto, sappiamo tutti quanto il Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York tenga alla sua privacy.

Questa è la prima volta che Bolle si mostra in giro con un suo compagno, la sua precedente relazione con il chirurgo Antonio Spagnolo non è mai stata ufficializzata. Daniel Lee è originario di Bradford, in Inghilterra è il direttore creativo di Bottega Veneta e lo scorso anno è stato il grande vincitore dei Fashion Awards 2019.