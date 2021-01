Danza con me, Roberto Bolle nel sexy video del backstage: muscoli e argilla

In un video pubblicato su Instagram da Roberto Bolle si vedono i retroscena di Danza con me e il backstage dello show televisivo.

Roberto Bolle ha recentemente pubblicato su Instagram un video in cui si può vedere il backstage di Danza con me, uno show televisivo prodotto dalla Rai in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, in onda stasera su Rai1.

Danza con me: Roberto Bolle in un'immagine dello show

Nel video si può notare la forma fisica del ballerino mentre viene ricoperto di vernice spray e argilla dalla troupe dello show televisivo condotto dagli attori Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone.

A proposito dello show Bolle ha dichiarato: "Mai come in un momento come questo siamo stati convinti dell'importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l'arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l'Arte e la bellezza, nell'attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi."

"L'Arte è vita, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L'arte e lo spettacolo sono ristoro per l'anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi." Ha concluso il ballerino e conduttore televisivo italiano.