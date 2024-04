Viva la danza con Roberto Bolle: gli ospiti dello show in onda stasera su Rai 1

Roberto Bolle torna su Rai 1, dopo la cancellazione di Danza con me, stasera, lunedì 29 aprile, con Viva la danza, lo spettacolo evento che celebra la sesta arte in occasione della giornata internazionale della danza. Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza, lo show sarà innanzitutto una grande festa di tutti i generi di ballo, un gala realizzato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze.

Gli ospiti

Non soltanto danza: sul palco di Viva la danza ci sarà spazio per molte forme d'arte, così come eterogenei saranno gli ospiti. Ci saranno Fabrizio Biggio e Valentina Romani, conduttori del documentario che verrà girato in contemporanea, che avranno l'opportunità di entrare nella pancia del Teatro, sul palco, nei camerini, nelle sale prova.

Ci sarà Elodie, che "sfiderà" Roberto Bolle a danzare sulla sua musica. Katia Follesa sarà una direttrice di scena tuttofare che, alla bisogna, si adopera in ogni mestiere perché lo spettacolo possa sempre e comunque continuare, con tanta ironia. Francesco Pannofino, nell'isolita veste di "fantasma dell'Opera", dovrà raccontare tutti i pensieri del teatro in questa serata di festa.

E ci sarà naturalmente spazio per le grandi stelle della danza internazionale, da Melissa Hamilton a Daniil Simkin, dall'Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni a Tatiana Melnik, da Timofej Andrijashenko a Virna Toppi, Toon Lobach, Fumi Kaneko proseguendo con il giovane talento italiano in forze al Royal Ballet di Londra, Marco Masciari, a William Bracewell.

Tra gli ospiti sul palco anche i bimbi del Coro delle Voci Bianche del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il cui canto viene accompagnato da una coreografia originale di Roberto Bolle e il compositore e violinista Alessandro Quarta.

Viva la danza: la sigla

La sigla di Viva la danza è il fiore all'occhiello dello show. La musica è originale, prodotta da Taketo Gohara appositamente per il programma, dal titolo We are dancers at Heart. Interpretata da "Les Pointes", è una canzone pop che diventa immediatamente inno ed esortazione per tutti ad unirsi alla festa della danza.

Sulle note del brano Roberto Bolle si esibirà dal tetto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, danzando all'unisono con i ragazzi delle scuole di danza di Napoli, riuniti a Castel Sant'Elmo, e quelli delle scuole di Milano che danzano sulla parte più alta del Duomo.