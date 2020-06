Roberto Bolle: a Venezia un dolce weekend con l'amico Daniel Lee

Roberto Bolle è stato fotografato a Venezia in compagnia del suo amico Daniel Lee. Gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, mostrano un notevole feeling tra Roberto e Daniel che, rimasti soli sul motoscafo, si sono lasciati andare ad un abbraccio più che affettuoso.

Ma chi è Daniel Lee? Di lui sappiamo che è nato nel 1984 a Bradford, in Inghilterra ed è il direttore creativo di Bottega Veneta, azienda operante nei beni di lusso, molto conosciuta per i prodotti di pelle. Lee ha lavorato anche presso altre griffe come Maison Margiela, Balenciaga e Donna Karan.

Roberto Bolle in questo periodo avrebbe dovuto essere in tournée, tra l'Arena di Verona e le terme di Caracalle di Roma per il summer tour Roberto Bolle and Friends. Tutto rimandato al 2021, l Étoile ha quindi deciso di concedersi una vacanza con l'amico Daniel Lee. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del loro weekend in Laguna, i due sono stati visti passeggiare per le stradine di Venezia e sull'isola di Burano e sembra che abbiano soggiornato all'hotel Aman Venice, quello scelto da George Clooney per le nozze con Amal Ramzi Alamuddin.

Gli scatti testimoniano un grande feeling tra i due: sul motoscafo diretto al magnifico albergo che li ospita Roberto e Daniel si sono concessi un abbraccio, molto affettuoso. Roberto Bolle è molto geloso della sua privacy, ha sempre cercato di evitare di parlare delle sue storie d'amore.