Roberto Benigni torna stasera su Rai 1: sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti

Per presentare il suo nuovo libro, Il Sogno, in libreria dal 17 giugno, Roberto Benigni sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai 1 subito dopo il TG1 delle 20:00

L'avevamo visto l'ultima volta su Rai 1 a marzo, quando aveva portato in TV lo spettacolo Il Sogno. Roberto Benigni tornerà sull'ammiraglia RAI stasera, ospite di Bruno Vespa, in esclusiva assoluta, nel programma Cinque Minuti, in onda alle 20:00, subito dopo il TG1.

Roberto Benigni in TV e in libreria con Il Sogno

L'occasione per il ritorno sul piccolo schermo dell'attore e regista Premio Oscar è la presentazione del suo libro, Il Sogno, edito da Einaudi, il 17 giugno in tutte le librerie. Di cosa parlerà? Come dice lo stesso titolo, è legato a doppio filo allo spettacolo portato in RAI: il volume infatti riprende e amplia i concetti già presentati nella serata evento.

"Mi spiace averlo scritto perché lo vorrei leggere" racconta Roberto Benigni a Bruno Vespa durante quello che è stato il loro primo incontro durante una trasmissione TV. "È talmente bello da leggersi, perché l'Europa è davvero l'unico sogno di pace, benessere, prosperità, felicità: ci invidiano tutti, perché dovunque c'è un difetto di diritti iniziano a sventolare le bandiere europee. L'Europa ha principi straordinari, è inimitabile, irresistibile, bellissima".

Dopo averlo anticipato durante il Festival di Sanremo 2025, con un'ospitata a sorpresa (era stata annunciata da Carlo Conti direttamente durante la conferenza stampa), Roberto Benigni era tornato in TV lo scorso marzo con uno show-monologo in cui il Premio Oscar esaltava il concetto di Europa unita come simbolo di pace e unità, contrapponendolo ai venti nazionalistici che ormai spirano anche sul vecchio continente in ogni direzione.

In quell'occasione, nonostante le solite critiche provenienti dal web, Benigni era riuscito ancora una volta a incantare l'ormai sempre più frammentata platea televisiva, collezionando 4,4 milioni di spettatori per uno share del 28,1%.