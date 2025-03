Roberto Benigni torna su Rai 1 e incanta il pubblico: gli ascolti di mercoledì 19 marzo 2025

Non era scontato che a Roberto Benigni riuscisse ancora una volta il miracolo. Non era scontato che Il Sogno, un monologo teatrale di due ore senza interruzioni nella prima serata di Rai 1, facesse decollare gli ascolti della rete in un normalissimo mercoledì 19 marzo. Non era scontato ma è successo.

Gli ascolti del 19 marzo 2025

Sanremo 2023: Roberto Benigni sul palco dell'Ariston nella prima serata

Lo speciale con Roberto Benigni su Rai 1, che era stato già annunciato sul palco di Sanremo, si è scontrato direttamente con una nuova puntata de Lo show dei record. Il risultato? Il Sogno ha tenuto incollati allo schermo 4,4 milioni di spettatori, pari al 28.1% di share. Su Canale 5, invece, il programma condotto da Gerry Scotti è calato a 1,7 milioni di spettatori, con uno share dell'11.9%.

Il successo della rete ammiraglia ha in qualche modo "contagiato" gli altri canali RAI. Ieri sera, infatti, anche Rai 2 ha superato (pur se di poco) il milione di spettatori con il film The Equalizer 2 - Senza perdono (6.1% di share).

Chi l'ha visto? ha fatto registrare a Rai 3 1,5 milioni di spettatori e il 9.6% di share. Non male neppure il film su Italia1, Red, che è stato seguito da 1.049.000 spettatori (6.2% di share). Su La7 invece Una giornata particolare con Alessandro Barbero ha interessato 538.000 spettatori, pari al 3.4% di share.

Nella lotta che ormai si consuma, senza esclusione di colpi (ma anche con risultati ormai assai prevedibili), nella fascia dell'Access Prime Time tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia, il vincitore è come sempre già annunciato. Il programma di Stefano De Martino ha intrattenuto 6.268.000 spettatori (30.8% di share), i servizi di Striscia del programma di Antonio Ricci su Canale5 hanno ottenuto invece 2.672.000 spettatori, pari al 13.2% di share.