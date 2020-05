Roberto Benigni: quella volta che prese in braccio Enrico Berlinguer (VIDEO)

Roberto Benigni è celebre per la sua irruenza sul palco, una volta riuscì a convincere Enrico Berlinguer a farsi prendere in braccio: ecco il video.

Roberto Benigni ed Enrico Berlinguer furono protagonisti di un piccolo evento che in qualche modo cambiò la percezione del cittadino verso i leader politici: durante un comizio l'attore toscano prese in braccio il segretario del Partito Comunista Italiano, come potete vedere nel video qui sopra.

Era il 16 giugno del 1983 ed il Partito Comunista Italiano aveva organizzato un piccolo comizio sulla terrazza del Pincio a Roma. Si era alla vigilia di elezioni politiche importanti, sul palco doveva salire il segretario del Partito, l'indimenticato Enrico Berlinguer. Prima di lui il pubblico fu intrattenuto da Roberto Benigni, protagonista nel 1977 del film Berlinguer ti voglio bene e simpatizzante del Partito Comunista. Dopo aver parlato per dieci minuti, il comico toscano chiamò su palco il Segretario del partito, i due si strinsero calorosamente la mano e poi Benigni disse: "io vorrei prenderlo in collo ma lui non si farà prendere, sarebbe il mio sogno prendere in collo Enrico Berlinguer".

Dopo un breve scambio di battute tra i due, Benigni lo prese in braccio. Berlinguer sorridente non oppose resistenza, la scena durò pochi secondi ma la sorpresa fu enorme, la foto scattata da qualche giornalista presente fece il giro d'Italia e non solo. La percezione che si aveva allora del politico era diversa, in quegli anni nessun segretario di partito si sarebbe mai sognato di farsi fotografare a sorseggiare mojto al Papete, i leader dei maggiori partiti politici erano sempre molto seri - e Berlinguer era uno di questi - soprattutto nelle loro apparizioni pubbliche. E Benigni? Per Roberto Benigni fu l'inizio di una serie di apparizioni shock in TV che si fecero col tempo sempre più imprevedibili.

Una curiosità, la manifestazione era stata organizzata da Walter Veltroni, visibile nel video sullo sfondo a sinistra.