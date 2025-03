Roberto Benigni torna con Il Sogno, il 19 marzo su Rai 1: "Ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento"

Il grande ritorno di Roberto Benigni con uno show tutto suo, Il sogno, è ormai alle porte. Mercoledì 19 marzo, in prima serata su Rai 1, l'attore e regista Premio Oscar accompagnerà il pubblico in uno spettacolo ricco di emozioni e spunti di riflessione.

Sono passati dieci anni, d'altronde, dal suo ultimo successo televisivo, I dieci comandamenti. Un decennio in cui intorno a noi è successo di tutto tra guerre, scoperte rivoluzionarie, ribaltoni politici, pandemie, cambiamenti culturali profondissimi che hanno molto spesso rappresentato un ritorno al passato più che una spinta verso un futuro progressista.

Roberto Benigni: "Sogneremo tutti insieme"

Roberto benigni nello spettacolo I Dieci Comandamenti

L'annuncio era arrivato, a sorpresa, durante la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2025. Un Carlo Conti assai emozionato aveva annunciato l'arrivo sul palco per quella stessa sera di Roberto Benigni, anticipando che, insieme al suo intervento dal palco dell'Ariston, sarebbe arrivato anche un annuncio bello e inaspettato.

La sorpresa che il premio Oscar ha fatto al pubblico è stata proprio Il Sogno, uno spettacolo in cui Benigni riverserà: "Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento".

Il regista non si è sbottonato molto su quella che sarà la scaletta con i temi trattati, ma ha anticipato che: "Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell'Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme".

Quando e come guardare Il Sogno, anche in versione sottotitolata

L'appuntamento è per mercoledì 19 marzo alle ore 21:30 in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione provvederà a sottotitolare in diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dal giorno seguente, sarà integralmente tradotto in LIS e sottotitolato su un canale dedicato di RaiPlay, sarà audio descritto in diretta sul Canale Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Il Sogno è scritto da Roberto Benigni con Michele Ballerin e Stefano Andreoli. Le musiche sono composte da Nicola Piovani, Premio Oscar nel 1999 proprio per La vita è bella. La scenografia è di Chiara Castelli, la regia di Stefano Vicario.