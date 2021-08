Roberto Benigni e i figli: ecco perché non ne ha voluti

Roberto Benigni è sposato da 25 anni con Nicoletta Braschi, la donna che l'attore toscano ha più volte definito come la propria Musa ispiratrice. La coppia non ha mai avuto figli e, durante un'intervista, la Braschi ha lasciato trapelare alcune informazioni che possono spiegare il motivo che si cela dietro a questa loro scelta.

La Braschi incontrò per la prima volta Benigni a Roma, presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica, e tra i due scoccò immediatamente la scintilla. Nonostante il loro grande amore la coppia però non ha mai avuto figli e sono stati in moltissimi a chiedersi le ragioni di questa decisione.

Nessuno dei due ne ha mai parlato pubblicamente nel corso degli anni e Benigni non si è mai aperto sul motivo che li ha spinti a non avere eredi. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa, d'altro canto, Nicoletta ha dichiarato di non essersi sentita mai addosso i panni di madre e di essere già molto felice in compagnia di suo marito.

Per essere più precisi, le taglienti parole della Braschi in merito sono state: "Sto bene così. Probabilmente non ho il senso materno." Nonostante questo i due continuano ad amarsi e a stare insieme, anche se di recente è stata diffusa sul web la notizia della loro separazione: in realtà si faceva riferimento solo ed esclusivamente alle differenti strade che i due hanno intrapreso dal punto di vista artistico ed economico.