Roberto Benigni contro Paolo Bonolis in prima serata e Lucio Presta si arrabbia, ecco perché

Stasera Roberto BenignI sarà il protagonista di RAI UNO con la messa in onda della replica de I Dieci Comandamenti in un'unica serata. L'attore toscano sfida Paolo Bonolis che con Ciao Darwin sta dominando gli ascolti del sabato sera e questo ha fatto arrabbiare Lucio Presta, manager dei due artisti, che accusa l'azienda di aver messo i due in competizione in questo difficile periodo.

Nelle settimane scorse prima il meglio di VIVA LA RAI di Fiorello, poi le repliche di spettacoli di artisti come Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri non sono riusciti a vincere la battaglia degli ascolti del sabato sera contro Paolo Bonolis. Le repliche di Ciao Darwin hanno puntualmente superato quelle della RAI, Viale Mazzini stasera prova ad invertire la tendenza mandando in onda I Dieci Comandamenti di Roberto Benigni. Nel 2014 l'evento fu trasmesso in due serate dal Palastudio di Cinecittà, dieci milioni di spettatori videro lo spettacolo dove Benigni definiva la Bibbia: "la più bella storia del mondo, una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova. È la legge dei sentimenti ". Stasera sarà una maratona, le due puntate grazie al lavoro dei montatori sono state unite in un'unica serata.

Lucio Presta anche questa volta non ha preso bene la decisione della RAI. Il manager dei due artisti non ha gradito che Roberto Benigni e Paolo Bonolis siano stati messi l'uno contro l'altro. Presta aveva avuto da ridire anche quando alcune settimane fa a sfidarsi erano stati Fiorello e lo stesso Bonolis "La mia domanda è stupida ma la faccio lo stesso: perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi - aveva scritto su Twitter - Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono".