Roberto Benigni annuncia il ritorno su Rai 1 con lo spettacolo Il sogno: quando andrà in onda

Roberto Benigni ha approfittato dell'ospitata a Sanremo 2025 per annunciare che tornerà su Rai 1 con un one man show dal titolo Il sogno: ecco quando.

Roberto Benigni è stato ospite nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025 dove ha annunciato il ritorno su Rai 1 con un one man show che si intitolerà Il sogno. Andrà in onda mercoledì 19 marzo in prima serata.

Roberto Benigni a Sanremo 2025

Niente omaggi alla Costituzione, alla Bibbia, niente rcorrenze da celebrare, come spesso era stato durante le sue ospitate a Sanremo. Quello che sale accanto a Carlo Conti sul palco dell'Ariston nel 2025 è un Benigni vecchio stile, che non risparmia battute sui politici e sulla realtà corrente.

L'intervento si chiude con il ricordo dell'ultima volta a Sanremo, nel 2023, quando aveva "duettato" a distanza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Benigni ha percepito un cachet per andare all'Ariston?

Sanremo 2023: Roberto Benigni sul palco dell'Ariston nella prima serata

All'annuncio della sua presenza sul palco stasera, è partita la caccia ai numeri del cachet di Roberto Benigni. La notizia però è che l'attore e regista Premio Oscar sarebbe andato all'Ariston questa volta a costo zero.

A riportarlo è Quotidiano Nazionale, secondo cui il regista ha accettato l'invito del direttore artistico senza percepire alcun cachet.

Nel 2020 invece a scatenare le polemiche contro il suo intervento, quella volta della durata di 40 minuti sul Cantico dei Cantici, era stata anche la cifra pattuita con la RAI, che ammontava a 300.000 euro.