Robert Zemeckis: "La Universal ha bocciato la proposta di girare Ritorno al Futuro: Il Musical"

Sembra proprio che, dopo oltre 40 anni di libertà creativa, la carriera di Robert Zemeckis abbia finalmente toccato il fondo. È stato un bel periodo finché è durato. Zemeckis ha realizzato molti classici amati dal pubblico come Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, Contact, Cast Away.

Il mese scorso, il solitamente indaffarato Zemeckis ha dichiarato al WTF Podcast che al momento non ha alcun progetto in programma per il suo prossimo film e ha attribuito la colpa allo stato attuale dell'industria:

"Le cose vanno a rilento. Sta accadendo una cosa strana che non ho mai visto prima, ovvero che nessuno ha fretta di fare qualcosa. Penso che nessuno sappia cosa fare."

Robert Zemeckis ed il rifiuto al rifiuto del musical di Ritorno al Futuro

Ritorno al futuro: Michael J. Fox nella piazza di Hill Valley

Questa potrebbe essere sono una scusa, una giustificazione dell'iconico regista. Il fatto è che Zemeckis, i cui film hanno incassato oltre 4,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha avuto cinque fallimenti commerciali e di critica ("Here", "Pinocchio", "Le streghe", "Benvenuti a Marwen" e "Allied").

Il suo ultimo grande successo, di critica e di pubblico, è stato "Flight" del 2012. Ora è arrivato al punto che è disposto a chiedere alla Universal di poter dirigere un adattamento cinematografico di Ritorno al futuro: Il musical.

Questo è ciò che ha detto Zemeckis a Josh Horowitz di Happy Sad Confused durante una recente chiacchierata:

"Mi piacerebbe fare Ritorno al futuro: Il Musical. Proprio come Mel Brooks ha fatto The Producers. Mi piacerebbe molto farlo. Penso che sarebbe fantastico. L'ho proposto alla Universal. Non lo capiscono e mi hanno bocciato l'idea. Quindi non posso fare nulla".

Ritorno al futuro Parte II: Michael J. Fox con Elisabeth Shue e Christopher Lloyd in una scena

Sicuramente non si può biasimare la Universal per non aver voluto dare il via libera a Zemeckis. Sarebbe stata una pessima idea riportare Marty McFly sullo schermo con numeri di canto e ballo. Ritorno al futuro: The Musical è una vera e propria opera teatrale di Broadway, ma è stato recentemente annunciato che lo spettacolo chiuderà nel gennaio 2025 a causa delle scarse vendite di biglietti.