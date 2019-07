Robert Redford: un suo meme scambiato per Zach Galifianakis, allarme e sorpresa tra i fan

Un meme di Robert Redford è stato scambiato per Zach Galifianakis scatenando la reazione dei fan sui social.

Uno dei meme più popolari di internet vede protagonista un barbuto montanaro che sorride e annuisce verso l'obiettivo. Il meme è tratto da una scena del celebre Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, film del 1972 con un trentottenne Robert Redford nel ruolo del protagonista.

Il meme circola da tempo, ma ad aprire gli occhi ai fan è stato un articoli pubblicato ieri su Splinter intitolato "Did You Know the Nodding Meme Guy Is Robert Freaking Redford???". Nell'articolo Nick Martin scrive: "Ho visto molti film con Redford e ho visto il meme un milione di volte, ma fino a oggi pensavo che si trattasse di qualche simpatico montanaro. Ma no! Questa cosa mi ha fatto impazzire, sono sicuro che non crederete a ciò che sto per dirvi."

So, I learned a little something today: https://t.co/Is15KGcHJY — Nick Martin (@NickA_Martin) July 9, 2019

La reazione dei fan non si è fatta attendere. In molti hanno invaso Twitter ammettendo di essere convinti che il meme di Robert Redford fosse, in realtà, Zach Galifianakis. Ma ci sono anche le reazioni di sconcerto e preoccupazione di chi Redford lo conosce molto bene e non si capacita di come il pubblico sia riuscito a confonderlo con Galifianakis.

i have lived my entire life thinking this was zach galifianakishttps://t.co/g7mq2u1OJw — Sarah Emerson (@SarahNEmerson) July 9, 2019

Always thought this was Zach Galifianakis... You learn something new everyday https://t.co/3sIcueb1w7 — Zac Goode (@ZeeOhGee) July 9, 2019

I just found out that this gif is Robert Redford and I am shooketh pic.twitter.com/xhUPp6MWOP — Stephanie Snowden (@YouGotSnowd) July 9, 2019

It’s not Zach Galifianakis? — Peter Sterne (@petersterne) July 9, 2019

I just learned that pretty much every under-30 Twitterer thinks this gif is Zach Galifianakis nodding, not Robert Redford in Jeremiah Johnson. Someone hold me and tell me everything will be okay. pic.twitter.com/mwSz6tEDNM — Eric Vespe (@EricVespe) February 10, 2018

totally thought it was Zack Gallifinakis — jim silver, man. (@jimesilverman) July 9, 2019

Everyone who didn’t know this: get your freaking act together https://t.co/B8t3evOXSm — Patrick Monahan (@pattymo) July 9, 2019

Come on. Are they actually people who didn’t know that’s Robert Redford? That’s what makes the meme funny: Robert freaking Redford is giving you the nod of approval. https://t.co/waumtHlU7x — James Surowiecki (@JamesSurowiecki) July 9, 2019

WAIT!.... They thought Robert Redford was Zach Galifianakis??!! pic.twitter.com/XzDz9LTk8W — Gregory Long (@Yellowbusdecals) July 10, 2019