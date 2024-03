The Conspirator, James McAvoy:'Credo che Robert Redford fosse scontento della mia performance'

James McAvoy ha dichiarato di aver avvertito una sorta di delusione da parte del regista Robert Redford riguardo alla sua interpretazione in The Conspirator. Nel 2010, McAvoy ha interpretato l'avvocato e capitano Frederick Aiken, che difende controvoglia Mary Surratt (Robin Wright), unica cospiratrice femminile accusata nel processo per l'assassinio di Abraham Lincoln.

Robert Redford istruisce James McAvoy sul set di The Conspirator

Nel podcast Restless Natives, l'attore ha raccontato che lui e Redford avevano approcci differenti al personaggio:"Nulla contro di lui, è un attore incredibile e un grande regista ma penso che volesse il tipo di performance che lui avrebbe dato e non sapeva come ottenerla da me, probabilmente perché non volevo fare quello".

Delusione nell'aria

"Non c'è mai stato un conflitto, non c'è mai stato nulla di negativo, penso che ci fosse solo una sorta di delusione e frustrazione che ho percepito da Redford mentre lavoravo con lui. Anche quando l'abbiamo presentato in anteprima, sentivo ancora che era solo leggermente deluso per avermi scelto" ha spiegato McAvoy, che preferisce raccontare la storia senza essere semplicemente una persona credibile davanti alla telecamera e forse Redford pensava che questo approccio fosse eccessivo.

"Penso che abbia sentito che stavo esagerando." continua la star di X-Men "Potrebbe essere totalmente ingiusto nei confronti di Robert Redford ma penso che abbia sentito che fossi troppo dinamicamente attivo o coinvolto nel processo di narrazione". Nel cast di The Conspirator anche Evan Rachel Wood e Kevin Kline.