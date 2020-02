Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo secondo la scienza

Robert Pattinson è stato incoronato uomo più bello del mondo dalla scienza. L'interprete di Batman avrebbe superato i colleghi Henry Cavill, Bradley Cooper e Brad Pitt (tra gli altri) nella classifica.

In pratica, è tutta una questione di lineamenti e proporzioni del viso. Secondo il Dottor Julian De Silva, il volto dell'interprete di Batman corrisponderebbe per il 92.15% ai parametri di perfezione estetica secondo la cultura ellenistica e la regola della Sezione Aurea (Golden Ration of Beauty Phi), la stessa adoperata anche da Leonardo Da Vinci nei suoi studi sul corpo umano ne L'Uomo Vitruviano. Tramite una mappatura al computer, sono state misurate le proporzioni delle varie parti del viso, che si devono avvicinare il più possibile a 1.618 (Phi).

Sapevate, ad esempio, che secondo queste indicazioni, David Beckham ha il mento più scolpito nella top ten riportata da De Silva, assieme a un naso e a delle labbra quasi perfette, pur piazzandosi solo settimo?.

Stando ai numeri, dunque, Robert Pattinson ha detronizzato un altro interprete del Cavaliere Oscuro, George Clooney, in passato al primo posto della classifica, che a causa dell'età più avanzata e dell'invecchiamento che ne ha modificato i lineamenti, è finito invece al quinto posto (89.91%). Al secondo posto abbiamo l'attore di Man of Steel e The Witcher, Henry Cavill (91.08%), al terzo il regista, sceneggiatore, produttore e interprete di A Star Is Born, Bradley Cooper (91.08%), seguito dal candidato al Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista di quest'anno, Brad Pitt (90.51%).

E voi date ragione alla scienza, o seguite il cuore? Chi è l'uomo più bello del mondo a vostro parere?