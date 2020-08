Robert Pattinson svela il suo videogioco preferito e perché lo ha fatto piangere

Robert Pattinson ha rivelato in un'intervista il titolo del suo videogioco preferito e il motivo per cui l'ha fatto piangere.

Robert Pattinson ha rivelato, grazie a una nuova video intervista, quale è stato il suo videogioco preferito di sempre: Final Fantasy VII.

La star di Tenet ha inoltre ammesso che lo ha fatto piangere, nonostante gli risulti abitualmente difficile commuoversi.

Il divertente aneddoto è stato compiuto in occasione di un'intervista rilasciata al sito Gamespot durante la promozione di Tenet, il lungometraggio diretto da Christopher Nolan, in cui appare anche Elizabeth Debicki che ha ammesso di non avere molta esperienza nel campo dei videogiochi, pur essendo stata ossessionata da ragazzina da un'avventura per PC ambientata nel mondo di Harry Potter.

Robert Pattinson ha invece ammesso senza troppi problemi: "Il mio videogioco preferito penso sia uno amato da molte persone: Final Fantasy VII". La star ha aggiunto: "Probabilmente una delle poche volte in cui ho pianto nella mia vita è stata quando Aeris muore".

L'attore, prossimamente, sarà impegnato nelle riprese di The Batman che erano state interrotte a marzo a causa della pandemia. Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo nel mese di ottobre 2021 ed è stato recentemente presentato al DC FanDome con un trailer già diventato tra i più visti e analizzati in ogni minimo dettaglio su YouTube.

Nel cast del progetto diretto da Matt Reeves ci sono anche Colin Farrell, Zoe Kravitz, Paul Dano e Jeffrey Wright.