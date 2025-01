Robert Pattinson muore un'infinità di volte nel trailer di Mickey 17

Quando manca circa un mese e mezzo all'uscita di Mickey 17, l'attesissimo film di Bong Joon-ho, la Warner Bros. ci ha fatto un regalo condividendo in streaming un nuovo trailer.

Mickey 17 vede Robert Pattinson nel ruolo principale di Mickey Barnes, un "sacrificabile" che viene mandato a morire ripetutamente durante un viaggio per colonizzare un pianeta ghiacciato.

In base a quanto possiamo notare da queste nuove sequenze, il film sembra miscelare sapientemente un tipo di fantascienza emozionante con la commedia più spassosa, con il Mickey di Pattinson che muore un'infinità di volte in modi innegabilmente esilaranti. Oltre a Pattinson, Mickey 17 è interpretato anche dai candidati all'Oscar Mark Ruffalo, Toni Collette e Steven Yeun. Il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo.

I problemi di Mickey 17 e la produzione travagliata

Non è un segreto che il film non abbia avuto vita facile: il film ha cambiato data di uscita quattro volte, ma l'agitazione e l'incertezza sono finalmente finite e i fan siederanno in sala per un nuovo film di Bong Joon-ho tra poche settimane.

Mickey 17, il regista spiega il motivo per cui il film ha subito un ritardo: "Volevo che il film fosse 'mio' "

Un recente report ha chiarito alcuni dei retroscena che hanno portato Mickey 17 a subire così tanti rinvii, sottolineando che il film è stato completamente terminato nel gennaio 2023, circa due anni fa. Tuttavia, Bong e i produttori della Warner Bros. si sono scontrati su cosa dovesse finire nel montaggio finale, sul quale il regista aveva l'ultima parola.

La Warner Bros. voleva anche che Pattinson, attualmente una delle più grandi star del mondo, potesse promuovere il film, e questa nuova data di uscita gli permetterà di farlo senza possibili conflitti con altri suoi progetti.