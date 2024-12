Mickey 17: non c'è pace per il film di Bong Joon-ho, slitta ancora una volta la data di uscita

Il prossimo film di Bong Joon-ho, Mickey 17, con protagonista Robert Pattinson, cambia ancora una volta data di uscita. La Warner Bros., infatti, sembra non riuscire a trovare una posizione stabile per il film all'interno del suo calendario.

Le date di uscita dei film Sinners di Ryan Coogler e Mickey 17 sono appena state modificate: Mickey 17 è ora previsto per il 7 marzo 2025, mentre Sinners slitta al 18 aprile dello stesso anno.

Perché Mickey 17 è stato posticipato più volte?

Questa è la terza volta che la data di uscita di Mickey 17 subisce un cambiamento. Inizialmente, il film doveva arrivare nelle sale il 31 gennaio, ma prima ancora era stato programmato per il 29 marzo 2024. La domanda sorge spontanea: cosa sta succedendo?

Locandina di Mickey 17

Il film, che è stato testato in anteprima almeno quattro volte dall'autunno 2023, ha ricevuto reazioni contrastanti. Inoltre, sono stati effettuati numerosi rifacimenti, ma la Warner non ha mai confermato una data definitiva.

Le riprese sono iniziate nell'estate del 2022, ma secondo un recente report di Variety, la Warner non sembra essere troppo entusiasta delle prospettive del film, almeno rispetto ad altre uscite previste per il 2024/2025. Nonostante ciò, un portavoce della Warner ha smentito queste voci, sottolineando: "C'è, ovviamente, entusiasmo per il film".

Con un budget di 150 milioni di dollari, Mickey 17 segna il ritorno di Bong Joon-ho, premiato con la Palma d'Oro e l'Oscar nel 2019 per Parasite. Il regista ha messo insieme un cast stellare, che include Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Mickey 17: Robert Pattinson in primo piano

Tratto dal romanzo Mickey 7 di Edward Ashton, il film racconta la storia di un clone umano inviato in una missione pericolosa su un pianeta ghiacciato, interpretato da Pattinson. La sinossi ufficiale descrive così il film: "Il regista e sceneggiatore premio Oscar Bong Joon Ho presenta la sua prossima esperienza cinematografica rivoluzionaria, Mickey 17. L'improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si trova a lavorare per un datore di lavoro che richiede il massimo impegno... morire, per vivere".