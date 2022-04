Robert Pattinson, Eddie Redmayne svela: "Per The Batman era cambiato così tanto che non lo riconobbi"

Eddie Redmayne ha rivelato di non aver riconosciuto Robert Pattinson in palestra a causa di quanto i duri allenamenti avevano cambiato la presenza fisica della star di The Batman.

Eddie Redmayne e Robert Pattinson sono amici da molti anni e sono perfino stati compagni di stanza mentre cercavano di sfondare a Hollywood ma, nonostante questo, la star de La teoria del tutto non ha riconosciuto l'interprete di The Batman a causa di quanto i duri allenamenti per trasformarsi nel cavaliere oscuro avevano cambiato il suo aspetto fisico.

Redmayne ha recentemente condiviso la storia divertente durante un episodio del The Tonight Show con Jimmy Fallon, rivelando di non aver riconosciuto il suo amico di vecchia data durante un allenamento in palestra: "Un giorno, sono andato in palestra e sono entrato e c'era questo tizio molto alto."

"Ricordo che era massiccio e che faceva queste acrobazie straordinarie con il suo stunt director ed era quella tipica situazione leggermente imbarazzante che si verifica quando tu sei un piccoletto magro, entri in una palestra, e c'è qualche gigante di turno... considerate che è la stessa palestra che frequenta gente come Jason Momoa", ha continuato l'attore di The Danish Girl.

"Quindi sono abbastanza abituato a vedere tipi grossi... in ogni caso appena entro questo tipo mi dice 'Ciao' e io lo risaluto prima di sedermi lì vicino, in un angolo, a fare gli addominali mentre lui fa questi stunt incredibili. Comunque, dopo circa dieci minuti me ne sto per andare e il tizio mi fa: 'Ciao Eddie!', mi giro ed era Rob! Era cambiato così tanto dal punto di vista fisico che non l'ho riconosciuto, aveva anche i capelli raccolti", ha concluso Eddie Redmayne.