Robert Pattinson sui deepfake virali che usano la sua faccia: "Tra due anni sarò senza lavoro"

Sebbene l'utilizzo del deepfake sia ancora qualcosa di relativamente nuovo, la tecnologia ha già fatto dei passi avanti a dir poco incredibili: molti attori famosi lo sanno fin troppo bene e Robert Pattinson è uno di questi, dato che la star è stata oggetto di molti video negli ultimi tempi.

La sua reazione a questa tendenza è stata piuttosto eloquente visto che Pattinson si è dichiarato preoccupato dall'intera faccenda e ha posto una domanda molto inquietante a proposito della questione del giorno durante una sua recente intervista con l'Evening Standard.

Il volto della saga di The Batman ha espresso preoccupazione a proposito della realtà oggettiva del deepfake, una tecnologia che può far credere alle persone che una celebrità stia compiendo un azione deplorevole quando in realtà è un'altra persona ad avere in mano le redini (basti pensare alle numerose attrici i cui volti sono comparsi in film pornografici negli ultimi mesi).

Robert Pattinson ha anche condiviso una storia relativa alla sua vita personale durante l'intervista: "Lo so, è terrificante. Ci sono molte persone che mi conoscono bene che continuano a dirmi: 'Perché fai quei video strani dove balli su TikTok?' È davvero bizzarro. Probabilmente mancano due anni prima che sia completamente indistinguibile dalla realtà - e cosa diavolo farò allora come lavoro?"