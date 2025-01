Robert Pattinson sarà Batman anche nel DCU di James Gunn? Matt Reeves commenta le ipotesi

Il regista Matt Reeves ha commentato le ipotesi che Robert Pattinson venga coinvolto anche in altri progetti del DCU dopo The Batman 2.

Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in The Batman 2 e il regista Matt Reeves ha ora parlato della possibilità che la sua versione del personaggio faccia parte del DCU ideato da James Gunn e Peter Safran.

Il filmmaker, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha provato a fare chiarezza sul possibile coinvolgimento futuro dell'attore nelle serie e nei film attualmente in fase di sviluppo.

Il coinvolgimento di Pattinson nel DCU

Reeves, parlando del possibile ritorno di Robert Pattinson in altri progetti prodotti da Warner Bros e DC, ha spiegato: "Dipende realmente se avrà, oppure no, senso. Credo che ciò che è stato grandioso è che c'era una storia che volevo davvero raccontare, la stiamo chiamando l'Epica Saga Crime e cose di quel tipo, ed è quello che alimenta il nostro desiderio di realizzare i progetti. Per me è stato importante poter sviluppare quell'idea. James e Peter sono stati davvero grandiosi e ci stanno permettendo di farlo. Non posso dirvi cosa ci riserva il futuro, non ne ho attualmente idea".

The Batman: Robert Pattinson in una sequenza del film

Matt ha aggiunto: "Sono realmente impegnato nel realizzare The Batman Parte 2, iniziare le riprese e fare qualcosa di veramente speciale. Quella è la cosa più importante".

Attualmente non si sa quindi se Pattinson reciterà mai accanto a David Corenswet, scelto da James Gunn per la parte di Superman, o le altre star coinvolte nei progetti del DCU.

Nuovi dettagli su The Batman 2 e The Penguin

Il regista ha inoltre confermato che si sta parlando della possibilità che venga girata una seconda stagione della serie The Penguin, con star Colin Farrell: "Ovviamente gireremo The Batman 2, quindi vogliamo avere le tempistiche giuste. Il nostro progetto e la nostra speranza è assolutamente di realizzare un'altra stagione, dobbiamo semplicemente avere l'idea che pensiamo sia giusta, ed è quello su cui stiamo lavorando".

Il sequel con star Pattinson, secondo il filmmaker, sarà una continuazione e al tempo stesso molto diverso rispetto al primo film: "Mostrerà dei lati diversi di Rob. Penso sarà realmente entusiasmante, credo sarà davvero fantastico".