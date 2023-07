Robert Downey Jr. sui tatuaggi degli Avengers: ' aveva paura dell'ago

In occasione dell'uscita di Oppenheimer in un'intervista per Wired, Robert Downey Jr. rivela i retroscena del tatuaggio di gruppo degli Avengers: uno dei vendicatori aveva troppa paura dell'ago per unirsi a noi altri. Nel 2019 cinque degli Avengers originali si tatuarono il logo: "Scarlett lo fece per prima, poi Chris Evans, poi io, Jeremy Renner e Chris Hemsworth, anche se era un po' titubante al riguardo e sembrava reagire in modo esagerato al dolore. Mark Ruffalo, invece, disse 'Non farò il tatuaggio, non voglio prendere parte ai vostri giochi di Hollywood', cosa che ho ammirato" racconta Robert Downey Jr. durante l'intervista, mimando poi un "vaff** Mark" alla telecamera. Più avanti scherza: "È stata solo una vena anti-establishment che lo ha portato a rifiutare".

In realtà il sesto Avenger aveva paura degli aghi, come ha rivelato tempo fa in un un'intervista a Jimmy Fallon nel The Tonight Show, dicendo che chissà, magari l'avrebbe fatto in futuro. "Mi sono sentito escluso, e sto cercando il coraggio di farmi punzecchiare". Di seguito i video postati dagli attori e dal tatuatore mentre si tatuano a vicenda il famoso logo formato da una A e da un &.

Oppenheimer, il film del secolo

L'ultimo film in cui Robert Downey Jr. ha recitato è Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan, è un biopic basato sulla storia dell'inventore della bomba atomica Robert Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy. Downey Jr. in un'intervista ha confessato essere il film migliore nel quale abbia mai recitato, e in effetti è giudicato dalla critica come il miglior film di Nolan in assoluto con ottime recensioni su Rotten Tomatoes. Il film uscirà nei cinema italiani il 23 agosto.