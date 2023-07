Oppenheimer: le recensioni entusiastiche dei critici portano a un debutto positivo su RottenTomatoes

I critici internazionali hanno potuto pubblicare le proprie recensioni di Oppenheimer e il film di Christoper Nolan è stato definito uno dei migliori dell'anno e tra le opere più riuscite del regista.

Il lungometraggio dedicato al "padre della bomba atomica" arriverà nelle sale statunitensi il 20 luglio, mentre in Italia bisognerà attendere fino ad agosto.

L'accoglienza della stampa

Oppenheimer è stato accolto in modo positivo in modo unanime dalla critica, arrivando al 96% delle recensioni positive dopo la pubblicazione degli articoli sulle principali testate statunitensi.

Clarisse Loughrey di The Independent sostiene si tratti dell'opera "migliore e maggiormente rivelatoria" di Christopher Nolan, essendo costruita in un modo che permette agli spettatori "di comprendere, a livello intellettuale, il profondo potere e il caos che hanno portato il protagonista a considerarsi la 'Morte, distruttore dei mondi' presente nelle scritture induiste". La giornalista sostiene tuttavia che il film non riesca sempre a rappresentare in modo adeguato la dimensione emotiva dei personaggi.

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Jake Cole di Slant Magazine ha scritto che il film si inserisca nei titoli migliori di Nolan grazie al modo in cui sminuisce l'idea dell'obiettività della scienza.

Dan Jolin di Empire ha invece sostenuto che sia un incredibile studio di un personaggio e che regali un'esperienza emotiva senza paragoni.

Il critico di USA Today, Brian Truitt ha dichiarato che Cillian Murphy regala la sua migliore interpretazione di sempre e Robert Downey Jr abbia compiuto una delle sue migliori performance. Il New York Post, nella recensione di Johnny Oleksinski, dichiara che lo spettatore rimane sbalordito e terrorizzato in egual misura, mentre Owen Gleiberman di Variety è convinto che il film sia sostenuto da Murphy, in grado di rendere lo scienziato "affascinante e pieno di sfumature".

Alison Willmore di Vulture ha poi lodato la colonna sonora firmata da Ludwig Göransson che crea il giusto senso di tensione, contribuendo a far immergere il pubblico nella mente del protagonista.

ScreenCrush dichiara che non si vedono più nei cinema dei film non basati su proprietà intellettuali già esistenti della portata e dell'intelligenza di Oppenheimer, parere condiviso da David Rooney di The Hollywood Reporter che lo considera un evento cinematografico "virtualmente estinto tra le fila degli studios" e in grado di proporre le contraddizioni di un gigante intellettuale che era anche un uomo profondamente pieno di difetti.

Altri giornalisti hanno sottolineato come Oppenheimer affronti la questione del controllo del potere e dei conflitti interiori in modo magistrale.

Il cast del film

L'atteso progetto ha come protagonista Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer. Al suo fianco c'è Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.