Robert Downey Jr. torna a essere Iron Man, ma solo per beneficenza (FOTO)

Robert Downey Jr. torna nei panni di Iron Man, ma solo per beneficenza, e solo per qualche momento... quanto basta per ricreare la posa di Tony Stark.

Robert Downey Jr. si rifà al suo Iron Man per beneficenza, riprendendo l'iconica posa del personaggio che ha interpretato nel Marvel Cinematic Universe fino ad Avengers: Endgame, il film che ha visto Tony Stark sacrificare la sua stessa per salvare l'universo.

Ed è una causa altrettanto nobile che ha spinto Downey jr. a riprendere le movenze del suo alter ego cinematografico per firmare una serie di tele con l'impronta del suo palmo, oltre che con un vero e proprio autografo.

Il quadretto, stando a quanto scritto dallo stesso attore su Instagram, verrà infatti donato in beneficenza a Cobargo Wildlife Sanctuary e al Port Macquarie Koala Hospital, seguendo l'iniziativa di Awards Focus, a cui ha preso parte anche il collega Avenger Jeremy Renner a.k.a. Hawkeye.

Il progetto volge a dare supporto all'opera di ricostruzione a seguito degli incendi che hanno recentemente devastato l'Australia, depletando in enorme misura flora e fauna locali.

Come certo ricorderete, appena scoppiata la crisi, anche un altro supereroe Marvel - il più "vicino" ad essa, forse, per via delle sue origini - aveva contribuito alla causa con un ingente donazione, e urgendo i suoi follower a fare altrettanto.

Insomma, supereroi sullo schermo, ma anche nella vita.