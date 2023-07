Robert Downey Jr: 'Temevo che interpretare Iron Man per 10 anni avrebbe compromesso le mie capacità attoriali'

Robert Downey Jr. ha confessato di essersi preoccupato che interpretare il ruolo di Iron Man per oltre 10 anni compromettesse le sue capacità di attore. In un'intervista al New York Times, l'attore ha ammesso i suoi timori dopo che, per lunghi anni, non ha interpretato ruoli di primo piano che non fossero Tony Stark nei film Marvel.

"Inizi a chiederti se il tuo muscolo non si è atrofizzato", ha spiegato l'attore.

Downey, che apparirà nel prossimo film di Christopher Nolan Oppenheimer, non ha nascosto la sua preoccupazione nell'accostarsi a un ruolo che non coinvolgesse il costume di Iron Man: "Christopher Nolan mi ha incoraggiato a rimettere in movimento gli altri muscoli, mettendomi alla prova con un ruolo diverso da quanto avevo fatto negli ultimi 10 anni".

L'impegno di Robert Downey Jr. con Marvel

Per anni Robert Downey Jr. è stato uno dei volti simbolo del Marvel Cinematic Universe comparendo ripetutamente nel ruolo di Iron Man, a partire dalla trilogia standalone sull'eroe e dai quattro i film sugli Avengers. Downey è accreditato per aver contribuito a trasformare i Marvel Studios in una potenza cinematografica con la sua interpretazione di Tony Stark, inventore miliardario, uomo affascinante e supereroe salvatore del mondo.

"Non avremmo uno studio se non fosse stato per lui", ha dichiarato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige durante un'intervista per il 15° anniversario del primo Iron Man.