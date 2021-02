Robert Downey Jr.: "Sono stato fortunato ad avere problemi prima dell'arrivo di internet"

Robert Downey Jr. ha svelato di sentirsi fortunato per aver avuto problemi personali prima dell'arrivo di internet, avendo così meno difficoltà nel tornare.

Robert Downey Jr. ha rivelato di essere felice di aver avuto molti problemi nella sua vita privata e professionale prima dell'arrivo di internet, sottolineando di essere stato fortunato perché questo ha contribuito a ottenere la possibilità di avere una seconda possibilità nella propria carriera.

L'attore ha parlato di quel periodo mentre era ospite del The Late Show With Stephen Colbert dopo che il conduttore aveva ricordato come l'attore sia tornato assoluto protagonista con Iron Man.

L'attore Robert Downey Jr. ha dichiarato che, dopo Charlot, si è "perso un po'" e per fortuna Hollywood è un mondo che riesce a pedonare molto. La star, negli anni '90, era stata infatti arrestata più volte a causa dei suoi problemi con la droga.

Robert ha ricordato cosa ha contribuito a permettergli di ritornare nel mondo del cinema grazie a Iron Man: "Sono stato fortunato perché ero nell'epoca pre-internet quando mi sono comportato in modo negativo, ma penso di aver sempre avuto un po' di psicologia morale e ho sempre voluto fare la cosa giusta. Non conta molto, ma poi ho affrontato con coraggio la situazione".

L'interprete di Tony Stark ha inoltre ribadito che altri attori hanno saputo risollevarsi dopo un periodo difficile, sottolineando: "Si tratta di una cosa davvero americana costruire la propria carriera, andare a pezzi e poi tornare. Si tratta, a suo modo, del percorso compiuto dagli eroi".

Robert Downey Jr., durante il talk show, ha inoltre presentato la sua nuova iniziativa benefica dedicata alla protezione dell'ambiente chiamata Footprint Coalition.