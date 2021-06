Da Robert Downey jr. a Jensen Ackles: gli auguri stellari che un papà ha organizzato per sua figlia

Un papà ha coinvolto Mark Wahlberg, Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan, J.K. Simmons, Jonathan Groff e molti altri per realizzare il video di auguri per il diploma della figlia

Recentemente, il video che il papà dell'utente Faith Isabelle ha coinvolto Robert Downey jr., Mark Wahlberg, Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan, J.K. Simmons, Jonathan Groff e molti altri per realizzare il video di auguri per il diploma della figlia.

Mark Wahlberg, Jensen Ackles, J.K. Simmons, Jonathan Groff e Jeffrey Dean Morgan sono soltanto alcuni dei nomi che un papà ha coinvolto per realizzare il video di auguri per il diploma della figlia. Per questo motivo, il profilo TikTok di Faith Isabelle è andato decisamente on fire! La ragazza ha sottolineato quanto suo padre non abbia alcun legame con star di Hollywood ma sia semplicemente una persona piena di risorse.

Faith Isabelle ha raccontato: "L'unica esperienza che mio papà ha in TV è nello show Wipeout. Ha contattato via mail tantissime persone!". La ragazza ha poi postato su TikTok una sorta di tutorial di suo papà su come contattare le star di Hollywood online: "Prima ha realizzato una lista con tutti gli attori che mi piacciono fin da quando ero piccola, poi ha contattato i loro agenti su Linkedin e ha chiesto se fosse possibile inviare un video con i loro auguri".

Il padre della ragazza ha spiegato: "Credo che il mio trucco consista nel contattare persone del genere il giovedì, l'unico giorno della settimana in cui rispondono". Ad aver risposto all'invito del papà di Faith sono stati anche Garth Brooks, che ha inviato un video in ritardo, Lin-Manuel Miranda, Robert Downey Jr., Daniel Radcliffe e Mike Rowe, che hanno spedito alla ragazza i loro autografi.

La speranza è che Faith possa ricambiare quanto fatto dal padre con un video per la Festa del Papà all'altezza delle aspettative!