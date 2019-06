Robert Downey Jr. come Iron Man: combatte il cambiamento climatico con i robot

Robert Downey Jr. come il suo Iron Man: l'attore vuole salvare la Terra combattendo il cambiamento climatico con l'aiuto di... robot! E altre forme di intelligenza artificiale. Il protagonista di Avengers: Endgame ha annunciato martedì scorso il lancio di un'organizzazione benefica, la Footprint Coalition, che si occuperà di combattere i cambiamenti climatici. Insomma è un po' come lo S.H.I.E.L.D. ma attento alla biodiversità e alla natura.

Il lavoro del gruppo, ha spiegato Robert Downey Jr., entrerà a pieno regime entro pochi mesi e farà uso delle tecnologie più avanzate. "Tra robotica e tecnologia, probabilmente potremmo ripulire il pianeta in modo significativo, se non del tutto, entro un decennio", ha affermato. Downey Jr. non ha specificato quale tecnologia intende utilizzare con esattezza e non ha fatto menzione né ad altri partner, né investitori o consulenti. Verosimilmente tutto verrà svelato mano a mano, mentre il progetto prende forma. E' possibile però vedere la pagina web, FootprintCoalition.com, nella quale si viene ringraziati per essersi preoccupati dello stato di salute del nostro pianeta e c'è un form in cui inserire i propri dati per registrarsi alla newsletter ed essere aggiornati su tutte le novità.

Iron Man 3: un primo piano di Robert Downey Jr. impegnato a progettare una nuova tuta per combattere i nemici

Alla base dell'idea dell'attore, come lui stesso ha dichiarato, ci sono una serie di discussioni emerse da una tavola rotonda di vari esperti che poi lui ha praticamente concretizzato. Da sempre attento alle tematiche ambientali e tecnologiche, Downey Jr. ha scelto non a caso come luogo di lancio di questa avventura: la conferenza di Amazon re:MARS a Las Vegas in cui si sono confrontati relatori da tutto il mondo proprio per discutere del futuro dell'intelligenza artificiale e le sue implicazioni.