Robert Downey Jr. incontra un giovane fan la cui vita è cambiata grazie a Iron Man (VIDEO)

Robert Downey Jr. ha incontrato un suo giovane fan che è stato aiutato da Iron Man ad affrontare un problema legato all'autismo, riuscendo di nuovo a parlare dopo molti anni.

Mentre conduceva un episodio di The Ellen Show, l'interprete di Tony Stark, ha potuto parlare con il giovane Vincent, un ragazzino di dieci anni che aveva perso la possibilità di parlare quando aveva solo un anno.

I genitori Nicole e Andy, avendo già esperienza in famiglia di persone con autismo, si erano accorti di alcuni sintomi e hanno avuto la conferma di cosa stava affrontando il loro figlio grazie a una diagnosi medica. Vincent, che non è riuscito a comunicare con le persone intorno a lui, per molti anni, ha spiegato: "È stato doloroso".

Quando il bambino ha compiuto sei anni ha però ricevuto in regalo un costume di Iron Man e, indossando la maschera, ha iniziato a imparare a comunicare: "Mi ha aiutato a parlare, mi ha aiutato a nascondere la mia identità". Il legame con il personaggio dei film Marvel è stato così forte che l'ha persino spinto a chiamare il suo cane Mr. Stark.

Robert Downey Jr. ha dichiarato: "C'è qualcosa che accade, penso a tutti noi, quando puoi indossare una maschera perché stai recitando in una recita scolastica, è Halloween o qualcosa di simile". La star ha aggiunto: "Le persone dicono sempre 'Cosa ti mancherà di più dell'esperienza di interpretare questo ruolo?'. Ovviamente è di poter parlare con le madri e i padri, e i giovani e poter dire 'In qualche modo questo ruolo ha avuto un impatto positivo su di te'".