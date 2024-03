Robert Downey Jr.: Gwyneth Paltrow esplode di gioia per l'Oscar dell'amico mentre è dal parrucchiere

Gwyneth Paltrow ha pubblicato una storia mentre si trovava dal parrucchiere proprio nel momento in cui Ke Huy Quan apriva la busta per annunciare il vincitore dell'Oscar al miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr. per Oppenheimer di Christopher Nolan.

Gwyneth Paltrow e Robert Downey Jr. in una sequenza di Iron Man 2

L'attrice ha pubblicato il video taggando l'amico e aggiungendo la scritta:"Ce l'ha fatta!" esprimendo tutta la propria gioia per la prima vittoria in carriera di Downey Jr, alla terza nomination dopo Charlot e Tropic Thunder.

La gioia di Gwyneth Paltrow

Paltrow, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice nel 1999 per Shakespeare in Love, ha filmato il momento decisivo in diretta sul proprio laptop, scoppiando di gioia e girando verso di sé l'obiettivo del telefono per mostrare la propria testa avvolta in pellicola trasparente e prodotti per capelli, mostrando il pugno in segno di soddisfazione per il trionfo del collega.

Gwyneth Paltrow e Robert Downey Jr. a confronto in una scena di Iron Man 2

Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow hanno lavorato insieme nel Marvel Cinematic Universe, nei ruoli di Tony Stark/Iron Man e di Pepper Potts. Qualche mese fa, Paltrow confessò ironicamente di utilizzare il proprio Oscar come fermaporta nella sua casa.