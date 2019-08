Robert Downey Jr. e la sua prima volta a Disneyland: "Mi arrestarono"

Robert Downey è entrato ufficialmente a far parte delle Leggende Disney e ha ricordato la sua prima esperienza a Disneyland svelando che era stato arrestato. L'attore ha raccontato l'aneddoto durante la cerimonia avvenuta al D23 Expo,

L'interprete di Iron Man ha raccontato sul palco: "La prima volta che ho visitato il parco sono stato trasportato in un altro posto pochi istanti prima di essere arrestato... per aver fumato dell'erba in una gondola senza avere la prescrizione medica".

Robert Downey Jr., di fronte ai 6.000 fan presenti, ha poi voluto ricordare la sua esperienza nel ruolo di Iron Man: "Interpretare Tony Stark per così tanti anni, e l'idea che la tecnologia possa guidare la nostra specie verso la conoscenza è stato significativo. Si tratta di una meditazione in corso ed è stato un regalo grandioso... Brindiamo al futuro".

L'ormai iconico ruolo avuto nel Marvel Cinematic Universe ha già portato Robert alla conquista di una stella a suo nome sulla Hollywood Walk of Fame e di numerosi riconoscimenti. I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, spererebbero inoltre in una nomination agli Oscar di Robert Downey jr. idea sostenuta anche dai produttori e da molti fan.

Robert Downey Jr. ha inoltre citato come parte essenziale del successo del Marvel Cinematic Universe Jon Favreau, anche lui premiato in occasione dell'evento Disney Legends, tra i produttori della recente avventura degli Avengers e recentemente regista del successo ai box office Il Re leone e creatore della serie The Mandalorian, in arrivo su Disney+.