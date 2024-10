Robert Downey Jr. non vuole che Hollywood crei la sua replica AI: "I miei avvocati pronti a dare battaglia"

Iron Man non ci sta a vedersi clonato con l'AI e manipolato, Robert Downey Jr. promette battaglia legale per difendere la sua immagine.

Robert Downey Jr. è unico e proteggerà il suo aspetto e le sue caratteristiche dalle manipolazioni digitali di Hollywood a colpi di battaglie legali. Il divo lancia un messaggio forte e chiaro dal podcast On With Kara Swisher, che lo ha visto ospite di recente.

"Intendo citare in giudizio tutti i futuri dirigenti che proveranno a replicare in digitale il mio aspetto" ha dichiarato l'attore premio Oscar, contrario che la sua immagine venga utilizzata sullo schermo attraverso la tecnologia AI o i deepfake. Downey ha però aggiunto di essere fiducioso che la Marvel non ricreerebbe mai il suo Tony Stark con l'intelligenza artificiale.

"Come mi sento riguardo a tutto quello che sta succedendo? Me ne occupo poco perché ho una vita emotiva reale e non ha molto spazio per questo", ha detto Downey quando gli è stato chiesto come si sentirebbe all'idea di essere ricreato digitalmente in futuro. Poi ha aggiunto: "Per tornare all'MCU, non sono preoccupato che possano manipolare l'anima del mio personaggio perché ci tre o quattro tizi che prendono tutte le decisioni lì e non mi farebbero mai una cosa del genere".

Quando la conduttrice Kara Swisher ha detto che "i futuri dirigenti sicuramente vorranno ricreare digitalmente Downey sul grande schermo", l'attore ha risposto: "Beh, hai ragione. Vorrei dichiarare qui che intendo citare in giudizio tutti i futuri dirigenti che proveranno a farlo"_.

"Sarai morto", ha osservato Swisher, al che Downey ha risposto: "Ma il mio studio legale sarà ancora molto attivo".

Come difendersi dalla tecnologia

Al momento Robert Downey Jr. sta affrontando la questione dell'intelligenza artificiale a Broadway nello spettacolo McNeal, che prende di mira i giganti aziendali del settore come il CEO di OpenAI Sam Altman.

"Non invidio nessuno che sia stato identificato con l'avvento di questa nuova fase dell'era dell'informazione. L'idea che in qualche modo appartenga a loro perché hanno queste enormi start-up è un errore", ha detto Downey riferendosi a figure come Sam Altman. "Il problema è quando questi individui credono di essere gli arbitri della gestione della situazione, ma nel frattempo hanno bisogno di essere visti sotto una luce favorevole. Questo è un errore enorme, cazzo. Non mi fa venire voglia di interagire con loro perché non sono sinceri".

Il divo si sta attualmente preparando per fare ritorno in Marvel, ma stavolta nei panni del villain Doctor Doom. Il personaggio farà la sua comparsa in Avengers: Doomsday del 2026.