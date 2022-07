Robert Downey Jr. ha contattato Johnny Depp dopo il verdetto del processo per diffamazione

Johnny Depp e Amber Heard sono al centro delle cronache da anni ma dopo la sua storica vittoria in tribunale dello scorso mese l'interprete di Jack Sparrow è riuscito a riprendere in mano la sua vita: secondo quanto riferito anche Robert Downey Jr. ha contattato Depp dopo che il verdetto del processo per diffamazione per manifestargli il suo affetto e per augurargli buona fortuna.

Secondo quanto riportato dal New York Post lo stesso Iron Man, alias Robert Downey Jr., avrebbe utilizzato FaceTime per parlare con Depp poco dopo che il verdetto è stato pronunciato a suo favore. Questa informazione sulla corrispondenza di Johnny e Robert è stata confermata anche dal Post, anche se originariamente era stata rivelata da un amico intimo di Depp, Josh Richman, durante un evento di beneficenza.

Richman ha rivelato che la telefonata tra le due celebrità ha avuto luogo poco dopo la fine del processo per diffamazione e, sebbene la maggior parte di quella conversazione sia rimasta privata, Josh ha rivelato una cosa che Robert Downey Jr. ha detto a Johnny Depp non appena quest'ultimo ha risposto al telefono:"John, grazie a Dio è finita."

La star di Blow è stata diffamata dall'ex moglie Amber Heard: questo l'esito della sentenza della giuria che ha portato Downey Jr. ha mettersi in contatto con il suo amico. L'attrice dovrà pagare a Depp 15 milioni di dollari di danni e, dei 15 milioni che deve pagare, 10 sono a titolo di risarcimento danni mentre 5 sono danni "punitivi".