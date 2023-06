Robert Downey Jr commenta divertito le ipotesi di recitare con Tom Cruise in Iron Man 4

Robert Downey Jr ha parlato della possibilità di tornare nell'universo della Marvel ironizzando sul suo desiderio di lavorare con Tom Cruise.

L'attore ha infatti risposto divertito a una domanda su Tropic Thunder 2 e Iron Man 4 in occasione di una recente video intervista.

Le dichiarazioni dell'interprete di Tony Stark

Sul red carpet del suo nuovo show Downey's Dream Cars, la star ha parlato anche di un suo possibile coinvolgimento nei sequel dei due film molto amati dai fan. Robert Downey Jr. ha commentato le dichiarazioni di Tom Cruise, che ha condiviso il suo desiderio di girare un sequel di Tropic Thunder, spiegando: "Dirò solo questo: io e Tom non abbiamo ancora realizzato un progetto insieme e quindi da parte mia è una specie di 'sì'... E poi capiremo quale sarà il titolo".

Il giornalista di Extra TV ha quindi proposto una collaborazione in occasione di Iron Man 4, ricevendo come risposta: "Vuole fare quel film? Tom non accettarlo!".

Tom Cruise e Christopher McQuarrie al lavoro su 3 film, uno ispirato a Les Grossman di Tropic Thunder

La possibilità di girare un quarto capitolo della storia di Iron Man

Le probabilità che Robert Downey Jr riprenda il ruolo di Tony Stark sono veramente poche, considerando quanto accaduto nel personaggio nel MCU. Il regista Jon Favreau ha inoltre ribadito più volte che non c'è stata alcuna conversazione con l'attore o con Kevin Feige riguardante una possibile continuazione della storia del personaggio. L'unico modo in cui Tony potrebbe tornare in scena, attualmente, sarebbe tramite dei flashback.